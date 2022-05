Caro Energia:Confcommercio,Regione lungimirante su fondi Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 25 MAG - L'iniziativa della Giunta del Friuli Venezia Giulia di prevedere nella manovra estiva fondi per 40 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese del territorio è "un intervento quanto mai lungimirante, che tiene conto non solo degli effetti non ancora superati della pandemia, ma anche di un quadro che si è clamorosamente complicato prima per la carenza di materie prime, e conseguenti aumenti, e poi, con la guerra in Ucraina, con pesantissimi rincari energetici che penalizzano soprattutto le imprese di minori dimensioni". Lo ha affermato il presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti, presente oggi all'incontro con il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini.

Si tratta, ha aggiunto il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, di "un risultato frutto del lavoro fatto dall'Unione Confcommercio regionale, d'intesa con l'assessore Bini, per contenere i danni di una congiuntura mai così complicata". (ANSA).