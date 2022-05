Caro energia: Fedriga, in arrivo 40 milioni per Pmi in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 25 MAG - "Assegnare nell'assestamento di Stabilità finanziaria estiva oltre 40 milioni alle micro, piccole e medie imprese per far fronte all'incremento eccezionale dei costi energetici": è la misura anticipata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un incontro a Trieste con le categorie economiche, insieme all'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini.

Il provvedimento, come è stato sottolineato da Fedriga, "mira a coprire un'amplissima platea di imprese mediante contributi erogati con la stessa modalità snella dei ristori Covid". La misura, ha aggiunto, sarà ora al vaglio tecnico della direzione Attività produttive di concerto con la direzione Difesa dell'ambiente ed Energia "per definirne i dettagli ed essere quindi sottoposta all'attenzione delle Autonomie per una piena condivisione". (ANSA).