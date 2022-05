Assalto Confindustria: Frediani (M5s), arresti sono abominio

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "La detenzione preventiva per ragazzi giovanissimi e incensurati è un abominio. Un'oscenità, a carico della collettività, il cui unico obiettivo è stroncare psicologicamente e fisicamente ogni germoglio di dissenso.

Questi ragazzi sono puniti con una durezza inaudita e in anticipo, senza ancora conoscere se e cosa abbiano fatto di sbagliato. Siamo nauseati dal silenzio assordante di questa città che non si scandalizza neanche più e non reagisce di fronte allo scempio che la Procura sta facendo". E' quanto dichiara Francesca Frediani, consigliere regionale per il Movimento 4 ottobre, in merito alle misure cautelari per i tafferugli con le forze dell'ordine avvenuti lo scorso febbraio davanti alla sede cittadina di Confindustria durante una manifestazione di collettivi studenteschi contro l'alternanza scuola-lavoro. (ANSA).