++ Dl aiuti: Confindustria, serve taglio strutturale cuneo ++

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Sul capitolo lavoro gli interventi non sono in linea con l'esigenza di un taglio strutturale del cuneo contributivo". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sul dl aiuti. Il taglio del cuneo contributivo "consentirebbe di agire in chiave congiunturale per mitigare gli effetti dei rincari, ma avrebbe anche un importante impatto strutturale sulla competitività delle imprese", ha detto: "il dl si limita, invece, a introdurre un sostegno 'una tantum' di 200 euro a favore di lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie". (ANSA).