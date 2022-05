++ Confindustria, serve lungimiranza, rallenta spinta Pnrr ++

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Confindustria evidenzia il bisogno di risposte lungimiranti, per alleviare l'impatto della crisi e dare futuro alle nostre imprese". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sul dl aiuti, evidenziando che Governo e Parlamento hanno messo in campo "una quantità di risposte importanti", ma c'è un' "incertezza" che rischia di vanificarne l'efficacia.

"Registriamo anche - ha aggiunto - un rallentamento nella tensione riformistica collegata al Pnrr, favorito da interessi di parte e molto lontano dall'interesse generale del Paese".

(ANSA).