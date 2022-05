Pmi: Enea, al via piano formazione su efficienza energetica

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sensibilizzare e assistere le Pmi per l'esecuzione di diagnosi energetiche, presso i propri siti produttivi, e per realizzare interventi di efficientamento energetico. Questi gli obiettivi del Piano di sensibilizzazione sull'efficienza energetica per le Pmi, lanciato da Enea, che porterà l'agenzia in giro per l'Italia per incontrare imprese, stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è confrontarsi sulle barriere tecnologiche ed economiche che affrontano le Pmi nell'implementazione di politiche di efficienza energetica, al fine di di individuare soluzioni, strumenti, politiche utili alle imprese per superare queste barriere. In Italia, spiega Enea, le Pmi rappresentano circa il 30% dei consumi e gli ostacoli all'efficientamento energetico sono di varia natura: problemi economico-finanziari, mancanza di competenze, scarsa conoscenza degli strumenti per realizzare audit energetici e i conseguenti interventi. Inoltre, dalla collaborazione tra Enea e Università della Basilicata, verrà sviluppato un tool per il supporto alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle Pmi del settore industriale e terziario. Il programma sarà utile per l'analisi degli indicatori energetici, economici e ambientali; oltre che per l'analisi degli eventuali interventi di efficientamento individuati. (ANSA).