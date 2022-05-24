Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 144 MARTEDI' 24 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:58

          Petrolio: chiude invariato a New York a 110,29 dollari

        2. 18:42

          Borsa: Milano tiene con Saipem, Mediolanum e banche

        3. 17:52

          Borsa: Europa chiude in forte rialzo, Londra +1,6%

        4. 17:49

          Sanità: Gpi, accordo con Tesi per l'acquisizione del 65%

        5. 17:42

          Borsa: Milano chiude bene (+0,17%) nonostante stacco cedole

        6. 17:19

          Fincantieri:Folgiero,2 onde trascineranno business azienda

        7. 16:23

          Borsa: Europa bene con dazi e Ny, corre l'euro, Milano -0,5%

        8. 15:33

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,94%, Nasdaq +0,28%

        9. 15:07

          Petrolio: in rialzo a New York a 111,54 dollari

        10. 13:32

          Energia: Giorgetti, l'Italia deve fare uno sforzo doppio

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie