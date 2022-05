Lavoro: Confindustria Toscana, le imprese cercano tecnici

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Circa il 70% delle imprese toscane prevede di assumere nei prossimi mesi, e tra queste quasi il 60% è alla ricerca di profili usciti dagli istituti tecnici (nel manifatturiero l'incidenza sale al 65%), un dato allineato a quello dei laureati. E' quanto emerge da una ricerca di Confindustria Toscana, che distribuirà una guida all'orientamento post-diploma nelle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa, presentata oggi a Firenze, ha il patrocinio della Regione Toscana. Oltre sei imprese su 10 tra quelle che intendono assumere profili tecnici ricercano esperti in meccanica, meccatronica ed energia. Oltre il 50% delle imprese dichiara che tali figure risultano difficili da trovare. "In Toscana - afferma Patrizia Alma Pacini, coordinatrice della commissione Cultura e Formazione di Confindustria Toscana - oltre a persistere un alto tasso di abbandono scolastico, i ragazzi scelgono percorsi di studio che spesso non incontrano i fabbisogni delle imprese. Da qui nasce il nostro impegno per cercare di aumentare la consapevolezza dei giovani e delle famiglie sulle reali opportunità offerte dal territorio". Per Alessandra Nardini, assessoressa regionale alla formazione, è necessario "superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro per creare occupazione stabile e di qualità, e venire incontro alle esigenze formative segnalate dalle imprese".

