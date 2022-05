Lavoro: Confindustria Toscana, le imprese cercano tecnici (2)

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - "Da Confindustria - afferma in una nota il presidente della Regione, Eugenio Giani - arriva un importante contributo per mettere in connessione la scuola e il tessuto produttivo della Toscana. La formazione del capitale umano è una chiave indispensabile per lo sviluppo della nostra Regione, soprattutto dopo la fase difficile che nonostante la situazione internazionale stiamo cercando di metterci alle spalle. E far sì che incroci i fabbisogni di competenze del mondo delle imprese può rappresentare davvero quell'elemento in più che rende la nostra ripresa solida e inclusiva".

Gli Its "rappresentano una risposta immediata e concreta - sottolinea Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana - al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che, purtroppo, anche nella nostra regione, in molti casi, lascia le imprese senza le figure necessarie ad affrontare le transizioni e i giovani senza opportunità di lavoro. Gli ultimi dati disponibili ci dicono infatti che nei principali settori del Made in Italy, ben rappresentati anche in Toscana, un'azienda su tre fa fatica a trovare le figure di cui ha bisogno".

Per Roberto Curtolo (Ufficio scolastico regionale della Toscana) "sull'orientamento è sempre più necessario sviluppare sinergie tra la scuola e tutte le istituzioni e gli attori sociali che in diverso modo sono coinvolte nella formazione dei più giovani. Dobbiamo indirizzare le nostre energie affinché sulle questioni che attengono alle scelte del percorso di studi si giunga a costruire una regia unitaria degli interventi.

L'iniziativa che oggi viene presentata da Confindustria è importante proprio perché va in questo senso". (ANSA).