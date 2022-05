Confindustria-Intesa Sanpaolo,12 miliardi per pmi toscane

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Ammontano a 12 miliardi di euro le risorse per le imprese toscane grazie all'accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo in base al percorso congiunto "Competitività, Innovazione, Sostenibilità'. Oggi a Firenze si è svolta la tappa regionale del roadshow per la presentazione del nuovo accordo che a livello nazionale mette a disposizione 150 miliardi di euro per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr.

Presenti, tra gli altri, il èpresidente di Confindustria Firenze e Toscana Maurizio Bigazzi e il direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo Tito Nocentini. L'accordo presentato oggi alle imprese toscane, spiega una nota, di durata triennale, pone al centro iniziative a supporto delle aziende in ambito di digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere e sostenibilità. Per Bigazzi "le nostre imprese stanno facendo importanti investimenti per affrontare le due grandi transizioni in atto: quella digitale e quella green. Hanno necessità di strumenti che supportino i loro sforzi, come quello messo in campo con questo accordo. Oggi più che mai è necessario che il sistema del credito sia un vero partner delle nostre aziende, soprattutto di quelle piccole e medie. E questo vale a maggior ragione adesso, in presenza di incrementi dei costi mai visti prima". Nocentini ha osservato che "oggi le imprese toscane, che hanno mostrato un'elevata capacità di reazione durante i periodi più duri della pandemia, sono chiamate ad affrontare l'ulteriore sfida di una svolta verso la transizione ambientale e digitale, ancora più necessaria a fronte della complessità dei nuovi scenari geopolitici ed energetici. Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti delle imprese e mette in campo 12 miliardi di euro per le Pmi toscane". (ANSA).