Confindustria: Costanzo presidente Giovani imprenditori

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Gianluca Costanzo è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia.

Eletto all'unanimità dal Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori, prende il posto di Gero La Rocca.

Classe '87, catanese, laureato in International Management e specializzato in Energy Management. Imprenditore di quarta generazione, socio di maggioranza e amministratore unico della Cogiatech srl, azienda siciliana che opera nel settore dei servizi energetici, facility management e realizzazione di infrastrutture impiantistiche, nell'ambito del settore della metalmeccanica.

Gianluca Costanzo ha ricoperto la carica di presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, è impegnato nel sociale, e attualmente è componente del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare Sicilia.

Energia e impianti sono il core, il vino è la diversificazione.

Costanzo ha puntato anche sui vigneti, e con il padre ha creato l'etichetta "Cantine di Nessuno", con una società agricola che produce vini da vigneti eroici sull'Etna.

"Education e diffusione della cultura d'impresa: il futuro sono i giovani, ed è dai giovani che deve partire la svolta. Bisogna puntare sulla formazione delle nuove generazioni. Innovazione e transizioni, sono queste le parole chiave. Transizione digitale e transizione green. Per lo sviluppo della Sicilia occorre rafforzare la vocazione Socio-Economica innovativa e internazionale e all'interno dei Giovani di Confindustria Sicilia il mio obiettivo - conclude - sarà il rafforzamento dell'identità di Sistema".

A Costanzo le congratulazioni del presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, e del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e dei presidenti di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, e di Sicindustria, Gregory Bongiorno. (ANSA).