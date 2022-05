Cei: Gardini (Confcooperative), buon lavoro al cardinale Zuppi

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Auguri di buon lavoro al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei. Confcooperative si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa e siamo pronti a proseguire la collaborazione che ci vede da decenni al fianco della Cei su progetti di imprenditoria sociale per i giovani e per il Sud, in particolare, in nome della costruzione di un bene comune di cui la nostra società ha sempre più bisogno. Un ringraziamento va poi al presidente uscente Cardinale Gualtiero Bassetti". Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative accoglie e commenta la nomina di Zuppi alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. (ANSA).