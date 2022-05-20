Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 140 VENERDI' 20 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:39

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 112,21 dollari

        2. 17:47

          Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -1,26%, Londra -1,84%

        3. 17:38

          Borsa: Milano chiude in lieve calo, -0,09%

        4. 16:51

          Volvo spinge su elettrico, 30 colonnine veloci entro 2022

        5. 16:28

          Borsa: Milano punta alla parità (-0,15%) con Unicredit e Tenaris

        6. 14:10

          Intesa: Fosti, soddisfatti da nuovo piano, è di sostanza

        7. 13:31

          Immobiliare: nel 2021 vendite +34% su anno, in testa Genova

        8. 13:23

          Rifiuti: Palazzetti (Bat), rinnoviamo impegno per l'ambiente

        9. 13:10

          Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni di mozziconi

        10. 13:02

          Cambi: euro calmo sul dollaro a quota 1,05, bene il rublo

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie