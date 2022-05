La Sardegna patria delle start up, una storia lunga 40 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Sono passati 42 anni dalla nascita del Crs4 in Sardegna, poco meno dall'avvento per primo internet provider italiano, Video on line nato e cresciuto in Sardegna da un'idea di Nicola Grauso sino all'avvento di Tiscali con renato Soru e del primo quotidiano on line (secondo la mondo sulla rete dopo il Washington Post): l'Unione Sarda. Oggi sono 221 le startup che sono inserite all'interno dei database del Registro delle Imprese nell'Isola. Quasi il 30 % in più, quando le startup sarde erano ferme a quota 171. In questi anni sono aumentati anche gli investimenti: dai 20 milioni del 2020 ai quasi 40 dell'anno successivo. Sono alcuni dei numeri del report 2022 #SIOS22 Sardinia Edition - Reloaded, l'appuntamento annuale del ciclo di incontri organizzato da StartupItalia che, per la sua seconda edizione, sbarca a Cagliari.

Il settore principale di attività riguarda i servizi (il 76,4%). Seguono l'industria e l'artigianato con l'11,3%. E poi ancora commercio (7,2%) ed agricoltura (3,6%). Scendendo ancora più nel dettaglio delle attività, nella maggioranza dei casi (80 startup su 221) si parla di produzione software (36,1%). Poi ricerca e sviluppo (12,2%) e servizi di informazione con il 6,7%.

Nel 28,9% dei casi le startup hanno un numero di dipendenti compreso tra 0 e 4. Un piccolissimo miglioramento si avverte nella presenza femminile nelle startup. Se lo scorso anno erano 24 le startup che avevano una prevalenza di donne nel loro team, oggi sono 32, il 14,4%. Quanto al valore della produzione, il 40,7% rientra in un range che va da 0 a 100mila euro; mentre il 12,6% si inserisce nella fascia tra i 100mila e i 500mila euro.

Solo l'1,3% si colloca tra i 500mila euro e 1 milione di euro.

Tra le raccolte con il maggiore valore spiccano gli 11 milioni di dollari ottenuti da Entando. La startup di Walter Ambu e Paul Hinz, che realizza applicazioni web aziendali, ha chiuso un finanziamento guidato dal fondo United Ventures. Round a sei zeri anche per Queryo che crea software per il marketing, guidata da Roberto Pala, è stata acquisita per il 60% da CoMark, parte della business unit Innovation & Marketing Service di Tinexta, per la cifra di 8,75 mln. (ANSA).