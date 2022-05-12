Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 132 GIOVEDI' 12 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:38

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 105,71 dollari

        2. 18:44

          Gas: il prezzo chiude in calo ad Amsterdam a 94 euro al MWh

        3. 18:30

          Borsa: Mosca chiude in negativo (-0,2%), in rialzo il rublo

        4. 18:10

          A22: presentata al Ministero la proposta di Concessione

        5. 18:03

          Acciaio: sindacati,Jsw vende Piombino? Attendiamo smentita

        6. 18:03

          Spread Btp-Bund chiude in calo a 191 punti

        7. 17:40

          Borsa: Milano chiude in forte rialzo, +2,84%

        8. 17:14

          Ita: Altavilla, totale fiducia su successo vendita

        9. 16:01

          Borsa: Europa riprende a correre, Milano +2,3%

        10. 15:44

          Borsa: Europa tenta risalita, Milano guadagna l'1,2%

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie