Intesa:ai nastri partenza 'Imprese Vincenti',supporto a pmi

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Parte la quarta edizione di "Imprese Vincenti", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019 e che ha finora accompagnato 386 aziende 'vincenti' in percorsi di crescita e sviluppo.

Sono quasi 10.000 le piccole e medie imprese italiane che si sono autocandidate alle precedenti selezioni di Imprese Vincenti. Un successo di partecipazione e di attività avviate con i Partner di progetto, a conferma della focalizzazione di moltissime aziende sull'importanza di intraprendere percorsi di valorizzazione proprio per indirizzare e potenziare le scelte strategiche in un contesto con ampie potenzialità ma al tempo stesso complesso ed incerto.

La quarta edizione della rassegna conferma gli obiettivi di Intesa Sanpaolo e dei Partner di progetto nel cogliere e sviluppare le "migliori energie imprenditoriali per rafforzare ed accompagnare i segnali di ripresa e consolidamento dell'economia italiana", spiega una nota.

In questi tre anni "complessi la nostra economia ha potuto contare sul sistema delle piccole e medie imprese, una risorsa straordinaria che ha trovato le energie, le capacità e la volontà per resistere e reagire. Sono le aziende che abbiamo raccontato nelle tre precedenti edizioni di Imprese Vincenti, testimoniando l'essenza di un paese dinamico, creativo e con grande voglia di fare", spiega Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).