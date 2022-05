Pnrr: Ascani, importantissimo ruolo professionisti con la Pa

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nel quadro del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, "i professionisti svolgono un ruolo importantissimo, lo svolgono nella relazione con la Pubblica amministrazione" e, in questo ambito, "il processo di amministrazione della Pa si sta costruendo, in modo tale che possa esser un processo condiviso col mondo dei professionisti", e che possa pure "supportare il loro lavoro". Ad esprimersi così il sottosegretario allo Sviluppo economico Anna Ascani, in un videomessaggio inviato stamani in apertura dell'evento 'Lo Scenario delle professioni: oggi e domani, organizzato da TeamSystem e The European House - Ambrosetti', aggiungendo che quanto le categorie di lavoratori autonomi faranno per le imprese costituirà un "cardine" della realizzazione del Piano.

(ANSA).