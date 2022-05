Ascani: verso estensione 'voucher' imprese ai professionisti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Sosteniamo la domanda di connettività, attraverso i cosiddetti 'voucher' imprese", grazie a "600 milioni di euro stanziati dal ministero dello Sviluppo economico, che servono a sostenere questa domanda", e "siamo al lavoro per ampliare la platea dei destinatari di questa misura anche ai professionisti". Ad annunciarlo il sottosegretario allo Sviluppo economico Anna Ascani, parlando ad un convegno di TeamSystem e The European House - Ambrosetti, apertosi questa mattina. Nel corso di un messaggio video, infatti, la rappresentante del dicastero di via Molise ha specificato che, "attraverso un decreto ministeriale, stiamo lavorando per far sì che questa misura raggiunga non soltanto le imprese, come è stato fin qui, ma anche i professionisti. Ed è solo - ha scandito Ascani - una delle misure in campo in questo momento" per le categorie degli autonomi. (ANSA).