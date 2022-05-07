Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 127 SABATO 07 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:43

          Borsa: male Milano (-1,2%) con le banche, corre Stellantis

        2. 18:29

          Borsa: Mosca chiude in negativo (-0,4%). Il rublo perde terreno

        3. 18:21

          Gas: chiude col prezzo in calo in Europa, 101,5 euro al MWh

        4. 17:59

          Borsa: Europa chiude in rosso, Parigi la peggiore (-1,7%)

        5. 17:37

          Borsa: Milano chiude in calo (-1,2%)

        6. 16:45

          Ucraina: Bonomi, urge riforma mercato elettrico

        7. 16:06

          Borsa: Europa resta in rosso con Wall Street aperta in calo

        8. 15:52

          Pnrr: dal Mise incentivi per filiera bus elettrici

        9. 15:36

          Borsa: Milano scende (-0,8%) con le banche, bene Stellantis

        10. 14:38

          Barilla apre Agribosco assorbirà 13mila kg di CO2 ogni anno

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie