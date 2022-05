Professioni: tributaristi-visuristi, intesa per fare 'rete'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Intesa tra Avi (Associazione professionale esperti visuristi italiani) e Int (Istituto nazionale tributaristi), aderenti a Confassociazioni, i cui presidenti nazionali Mario Bulgheroni e Riccardo Alemanno si sono impegnati a "favorire la creazione di una 'rete' tra i professionisti iscritti alle rispettive associazioni, per dare vita a un'attività di assistenza e/o di consulenza reciproca con lo scopo di garantire trasparenza e completezza di dati, promuovere eventi e iniziative organizzate congiuntamente anche in ambito formativo, nonché implementare le attività di rete tra i professionisti, le imprese e le associazioni professionali, sempre per migliorare i servizi ed essere sempre di più punto di riferimento nei confronti delle Istituzioni". Lo si legge in una nota. Alemanno fa sapere che Bulgheroni ha condiviso l'idea di attuare una sinergia, e che il protocollo "sarà importante anche per affrontare le prossime modifiche normative in ambito fiscale, visto che la legge delega contiene un importante inizio di riforma del catasto ormai non più rinviabile, e che deve portare maggiore equità nella tassazione del patrimonio immobiliare da sempre oggetto di una forte, spesso eccessiva, pressione fiscale. Visuristi e tributaristi - aggiunge - hanno le competenze non solo per offrire ai contribuenti servizi professionali di qualità, ma anche di confrontarsi con le Istituzioni preposte per evitare che una riforma giusta e attesa non si trasformi in una ulteriore erosione del valore del patrimonio immobiliare". Il presidente dell'Avi evidenzia "l'importanza di sviluppare un piano formativo comune dove le competenze reciproche possano fare sistema non solo per risolvere falle fiscali, ma anche per tutelare i cittadini nei loro acquisti importanti. Con il presidente e amico Alemanno e con tutti gli associati Int siamo certi di fare un percorso costruttivo e utile per noi stessi, come singoli professionisti, e per noi come cittadini italiani", si chiude la nota. (ANSA).