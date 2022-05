Pmi: commercialisti-Confindustria, attenti a codice su crisi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Maggiore ordine e chiarezza al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati. Il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione": questa la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti e da Confindustria in un documento congiunto sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. "A fronte del progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si allargano anche i margini di discrezionalità attraverso cui sia l'imprenditore individuale sia l'imprenditore collettivo, ma nondimeno i loro organi di controllo e finanche i loro consulenti, con le modifiche" normative, va avanti la nota, possono individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla". In un documento congiunto, i professionisti e i vertici di viale dell'Astronomia sostengono che "i tempi appaiono maturi per una revisione della materia in linea con l'impostazione adottata anche dal legislatore europeo e massimamente improntata alla valorizzazione dell'autonomia privata e alla salvaguardia del valore d'impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi". Sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e sulle modifiche che interessano il concordato con continuità aziendale, poi, commercialisti e Confindustria si chiedono se "l'introduzione di uno strumento 'ad hoc' sia effettivamente necessaria ai fini del recepimento della direttiva". Perplessità vengono espresse, infine, anche sulle "soglie per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, cui lo schema di decreto riconosce un ruolo nel contesto dei segnali di allarme funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi", si chiude la nota. (ANSA).