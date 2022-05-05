Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 125 GIOVEDI' 05 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:58

          Petrolio: chiude a New York ai massimi dai 2 settimana

        2. 19:07

          Borsa: Milano negativa (-1,4%) con le banche, corre A2a

        3. 18:44

          Borsa: Mosca chiude in netto calo (-2,9%), rublo in rialzo

        4. 18:22

          Spread Btp-Bund: chiude in deciso rialzo a 198,5 punti

        5. 18:08

          Borsa: Europa chiude in calo, Parigi peggiore (-1,2%)

        6. 17:38

          Borsa: Milano chiude in rosso (-1,4%)

        7. 17:21

          Borsa: Europa peggiora, Milano -1,2%, corre il greggio

        8. 17:02

          A24-A25: Giovannini, prorogare blocco tariffe al 31 dicembre

        9. 16:29

          Cortilia inaugura nuova sede, diventa B Corp

        10. 16:20

          Borsa: Milano accentua il calo (-0,8%), corre A2a, sale Tim

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie