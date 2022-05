Intesa: con Sace supporto allo sviluppo delle pmi all'estero

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Si rivolge alle piccole e medie imprese clienti delle direzioni regionali Lombardia Nord e Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo, guidate rispettivamente da Gianluigi Venturini e Marco Franco Nava, la tappa di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 dal gruppo bancario e dedicato all'internazionalizzazione.

Con oltre 1.000 pmi partecipanti alle due precedenti edizioni, quest'anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolge in collaborazione con Sace. La nuova tappa è dedicato agli Emirati Arabi Uniti e al Qatar, con approfondimenti su prospettive di sviluppo e soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto dell'internazionalizzazione. Saranno inoltre presentati i servizi e gli strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo.

"La vocazione all'export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle pmi italiane e Intesa Sanpaolo intende continuare ad affiancare i loro progetti, anche in un contesto in rapido mutamento. Grazie a Sace, stiamo affrontando numerosi temi cari alle pmi e insieme cerchiamo di illustrare nuove opportunità e potenziali vie per la loro crescita sostenibile anche alla luce delle opportunità del Pnrr e delle nuove esigenze delle imprese legate ai cambiamenti di scenario degli ultimi mesi", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

"Siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa - ha sottolineato Mariangela Siciliano di Sace - che si inserisce a pieno nel nostro percorso di accompagnamento alle PMI che si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali o che desiderano rafforzare la loro competitività all'estero". (ANSA).