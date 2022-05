Pnrr: Simest,prenotati tutti gli 1,2 mld risorse disponibili

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Simest comunica che tutte le risorse assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese. Pertanto, il Portale operativo chiude per totale assorbimento dei fondi a disposizione: 1,2 miliardi di euro. Lo annuncia la società del Gruppo Cdp per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sottolineando che si conclude con successo e anticipatamente la fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 ottobre e che doveva terminare il 10 maggio. Molto positiva la risposta delle imprese del Sud che hanno inviato domande di finanziamento pari a circa 500 milioni di euro, superiori quindi alla "riserva" di 480 milioni loro dedicata.

Le domande saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, della cosiddetta "Riserva Sud" e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Lo scorso anno il Pnrr ha assegnato al Fondo 394, che SIMEST gestisce in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 1,2 miliardi di euro di risorse europee NextGenerationUe da distribuire attraverso finanziamenti a tasso agevolato (attualmente lo 0,051%) e con una quota a fondo perduto fino al 25%.

Particolare attenzione è stata dedicata al Sud alle cui imprese è riservato il 40% delle risorse - 480 milioni - e che accedono a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40%.

Tre sono le linee di finanziamento a disposizione delle imprese dal 28 ottobre scorso: Transizione Digitale ed Ecologica delle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale: partecipazione delle pmi a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema; sviluppo del commercio elettronico delle Pmi in Paesi esteri (E-commerce) (ANSA).