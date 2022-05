Lavoro: approvato nel Lazio regolamento su parità salariale

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Via libera al Regolamento per l'attuazione e l'integrazione della legge regionale del 2021 del Lazio in materia di "promozione della parità retributiva tra i sessi, sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile di qualità e valorizzazione delle competenze delle donne", anche professioniste. Un testo, recita una nota, che contiene "disposizioni relative al Registro regionale per le aziende 'virtuose' che attuano la parità salariale e le relative premialità, criteri di accesso al Fondo per il microcredito dedicato alle donne in condizioni di disagio sociale, buoni per acquisto di servizi di 'baby sitting' e di indennizzo per l'attività di 'caregiver' per le donne che si prendono cura di figli disabili o anziani over65", nonché "criteri di genere nelle procedure di appalto, interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile e contributi alle micro, piccole e medie imprese che assumono donne a tempo indeterminato con particolare attenzione alle donne vittime di violenza prese in carico dalla rete regionale dei cav/case rifugio, o donne con disabilità". Per la presidente della Commissione lavoro del Consiglio regionale del Lazio e prima firmataria del provvedimento Eleonora Mattia (Pd) "oggi è una grande giornata per le donne della regione Lazio, la prima regione italiana a legiferare sulla parità retributiva e rappresenta un modello nazionale su questi temi. A 48 ore dalle celebrazioni della festa dei lavoratori, mettiamo in campo strumenti concreti per supportare le lavoratrici ancora estremamente penalizzate" nel mondo occupazionale, conclude. (ANSA).