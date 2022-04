Pmi: finanziamenti da Fintech quadruplicati in due anni

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Negli ultimi due anni sono più che quadruplicati i finanziamenti alle Pmi e il numero di aziende che hanno avuto accesso al credito grazie al 'Fintech': nei primi tre mesi del 2022 si sono infatti registrati 1,1 miliardi di euro di finanziamenti alle imprese attraverso questo canale (4,7 volte in più rispetto al gennaio-marzo 2020) con un forte incremento di aziende finanziate (4,4 volte rispetto a gennaio-marzo 2020), che sono passate da 676 nei primi tre mesi del 2020 a 2.987 nello stesso periodo 2022.

Questi i dati dell'analisi trimestrale condotta da ItaliaFintech, l'associazione che raggruppa gli operatori italiani del Fintech, sui dati dagli associati, attivi nel finanziamento a medio e lungo termine di imprese in Italia.

Il trend evidenzia una crescita costante della fornitura di servizi e prodotti finanziari erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dell'ICT e da internet, che "per le Pmi si afferma sempre di più come strumento ordinario, al fianco dei finanziamenti bancari tradizionali", spiega l'associazione. I dati degli associati mostrano inoltre che, grazie ai nuovi player nati in questi ultimi anni che utilizzano la tecnologia per analizzare dati e valutare i rischi di credito, sempre più piccole e piccolissime aziende hanno la possibilità di ottenere finanziamenti a medio-lungo termine.

"Questo risultato conferma il trend di crescita che il settore ha già dimostrato negli anni precedenti. In questo biennio la domanda di credito ha naturalmente privilegiato i canali fintech, capaci per loro stessa natura di offrire alla clientela risposte immediate e di semplice accesso grazie ai canali digitali", commenta Sergio Zocchi, presidente di ItaliaFintech.

