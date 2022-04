Fisco: commercialisti, sul Covid l'ennesimo adempimento

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "L'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato fruiti durante l'emergenza Covid-19 in cui attestare il rispetto dei massimali e delle varie condizioni previsti nel "Temporary Framework" da trasmettere all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno costituisce l'ennesimo adempimento straordinario a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono". Lo affermano i commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, che aggiungono anche che "cadendo in un periodo già denso di scadenze - tra le altre, i versamenti di saldi e acconti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP nonché dell'acconto IMU - questo adempimento rischia di mandare in tilt la già complessa operatività ordinaria dei contribuenti e degli studi professionali". "L'autodichiarazione da tramettere all'Agenzia delle entrate - proseguono - richiede, peraltro, il monitoraggio complessivo di tutti gli aiuti di Stato fruiti da ciascun contribuente durante l'intero periodo emergenziale, per cui la sua compilazione necessita di particolare cautela e attenzione - considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci -, ma anche di un tempo adeguato per consentire ai commercialisti di effettuare l'adempimento per conto di tutti i loro clienti con la dovuta diligenza professionale". "Per fini di semplificazione - aggiungono i tre commissari - il modello, in applicazione del principio once only, dovrebbe inoltre evitare, ove possibile, di richiedere l'indicazione di aiuti di Stato erogati dalla stessa Agenzia delle entrate o della cui fruizione l'Agenzia abbia già avuto conoscenza per effetto di precedenti adempimenti da parte del contribuente. Per tali motivi - concludono - si ritiene sin da ora insufficiente il termine del prossimo 30 giugno per l'esecuzione dell'adempimento e se ne chiede il suo congruo differimento a dopo la pausa estiva, comunque non prima del 30 settembre". (ANSA).