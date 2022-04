Lavoro: Inail, dal 2 maggio domande per incentivi sicurezza

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Con il bando Isi 2021 abbiamo messo a disposizione quasi 274 milioni di euro", e "dal 2 maggio, e fino al 16 giugno, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione". A dirlo il presidente dell'Inail Franco Bettoni, intervenuto oggi pomeriggio al Forum sicurezza sul lavoro promosso dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nel quale ha sostenuto che occorre "incidere sulla cultura della sicurezza. La sicurezza, purtroppo, continua ad essere percepita come un costo, e non come un investimento e un fattore di successo in termini di competitività e produttività. Una valida politica di prevenzione - ha aggiunto Bettoni - rappresenta un elemento determinante di affermazione delle aziende nel mondo del lavoro". (ANSA).