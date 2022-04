Pmi: sindacati commercialisti, bene collega su ricorso a Tar

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Le associazioni sindacali dei commercialisti Adc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec e Unico interverranno a sostegno del ricorso presso il Tar della Campania di un collega contro il ministero della Giustizia, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento, contro il diniego relativo all'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Lo si legge in una nota degli stessi sindacati, che intendono così "palesare la vicinanza dei rappresentanti di categoria, rispetto ad un tema che è ritenuto vitale per il futuro della professione. La formulazione originaria della norma richiedeva il requisito dell'iscrizione all'Ordine da almeno cinque anni, e la specifica del numero di incarichi introdotta in sede di modifica è esplicitamente riferita ai consulenti del lavoro. Con questa iniziativa - va avanti la nota - si è voluto non lasciare soli i colleghi che, come il ricorrente, si sono ritrovati ad essere esclusi da una competenza che da sempre appartiene ai commercialisti, per titoli, formazione ed esperienza sul campo".

Se il Tar dovesse dare loro ragione, è auspicio delle associazioni dei commercialisti, si chiude la nota, "che l'Amministrazione si uniformi all'eventuale giudicato, riammettendo nell'elenco anche gli altri colleghi esclusi".

