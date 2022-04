Lavoro: Bressa, l'algoritmo senza controllo è un pericolo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Dobbiamo cominciare a parlare di nuovi diritti digitali del lavoro": ad esprimersi così il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Gianclaudio Bressa, presentando al Senato, nella Sala Nassirya, la Relazione sull'attività effettuata dall'organismo monocamerale. "Se il lavoro è cambiato e si sta evolvendo, se oggi parliamo di transizione digitale in atto, non dobbiamo pensare che il lato oscuro del mercato del lavoro non evolva. L'utilizzo - aggiunge - sempre più massiccio delle nuove tecnologie ha fatto emergere il fenomeno del "caporalato digitale", dove i lavoratori della 'gig economy' hanno sostituito i braccianti agricoli". Ecco, prosegue il presidente, "allora, che il pericolo più profondo è che l'algoritmo e, più in generale, l'intelligenza artificiale possano diventare strumenti senza controllo". (ANSA).