Professioni: Enasarco, avanzo di 187 mln e 8 mld patrimonio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il 2021 si è chiuso "con avanzo di 187 milioni" ed un "patrimonio complessivo di più di 8 miliardi (+2,7% rispetto all'anno precedente)" per Enasarco, l'Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari. Lo si apprende dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati della Cassa del Bilancio consuntivo sull'attività dell'anno passato. Per il presidente di Enasarco Alfonsino Mei, "i tempi difficili impongono un cambio di rotta nella gestione dell'Ente e del suo patrimonio, affinché questo possa rendere in maniera positiva, non solo gravando sui contributi degli iscritti. Dobbiamo tutti insieme perseguire il bene dei nostri iscritti, pressati ed estenuati prima dal Covid-19 e ora dalle conseguenze della guerra e dalla crisi energetica che colpisce le nostre aziende", si chiude la nota.

(ANSA).