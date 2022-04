Trasporti: commercialisti, nel 2020 fatturato giù del 4,2%

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Fatturato in discesa del 4,2% nell'anno pandemico, rispetto al precedente, ma una crescita degli addetti del 6,9%. È la fotografia del settore dei trasporti e della logistica scattata dall'Osservatorio sui bilanci 2020 delle Srl del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti. Il comparto, recita una nota dei professionisti, "il cui campione analizzato riguarda 20.147 aziende, ha registrato una flessione dei ricavi più attenuata delle srl in generale (8,5%). Il valore della produzione, invece, si è ridotto del 3,3% ed il valore aggiunto dell'1,5%" e, esaminando il fatturato per macroaree territoriali, si scopre che "le Srl del Nord Est segnano il calo maggiore (5,1%). In particolare, il Nord Ovest presenta il decremento più contenuto (3,3%), seguito dal Centro e dal Sud (4,5%)". Accendendo, poi, i riflettori sui singoli segmenti, i commercialisti evidenziano che "i più colpiti dalla riduzione del fatturato sono quello del trasporto terrestre di merci (20%) seguito a distanza dal trasporto areo, marittimo e per acque interne (8,9%) e dal trasporto terrestre di passeggeri (5,1%), mentre il settore che mostra la variazione più contenuta è magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (2,1%)". (ANSA).