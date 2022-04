Pmi: parmigiana Maps perfeziona acquisizione 70% di I-Tel

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - Maps, pmi con sede a Parma attiva nel settore della trasformazione digitale, annuncia di aver perfezionato l'acquisizione del 70% del capitale sociale di Informatica e Telecomunicazioni (I-Tel), società che supporta la Pa nella digitalizzazione, cura l'organizzazione dei dati del personale nelle aziende, è attiva nei processi digitali in ambito sanitario.

Maps ha acquistato il 49,90% del capitale sociale di I-Tel dai soci venditori a un prezzo complessivo pari a 2,9 milioni di euro, corrisposti per cassa mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili. Il restante 20,10% è stato conferito mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di Maps.

L'operazione, spiega Maps, le permetterà di consolidare il proprio posizionamento, consentendole di fornire un'offerta di soluzioni sempre più completa, soprattutto in ambito sanitario.

(ANSA).