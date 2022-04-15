Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 105 VENERDI' 15 APRILE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:47

          Borsa: Milano tiene con Europa dopo Bce, scivola Tim

        2. 18:26

          Borsa: Europa chiude in rialzo, a picco Mosca (-4,9%)

        3. 18:08

          Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,4%

        4. 17:38

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,5%

        5. 17:31

          Borsa: Europa in rialzo, Bce affonda Euro e Btp

        6. 17:18

          Ucraina: azienda dona 5mila ore di lavoro a imprese in crisi

        7. 16:18

          Tim: cede ad Ardian quota in Inwit

        8. 16:08

          Mcc: Bari pesa su conti 2021, perdita gruppo a 31,6 milioni

        9. 15:34

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,27%, Nasdaq +0,03%

        10. 15:12

          Petrolio: in calo a New York a 102,30 dollari

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie