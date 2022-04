Ucraina: commercialisti con Confindustria in 'help-desk' Pmi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti è tra i partecipanti all'help desk che Confindustria Ucraina ha attivato per fornire supporto informativo di carattere tecnico-professionale alle imprese italiane che subiscono l'impatto dell'emergenza e delle restrizioni imposte dal conflitto che ormai da settimane coinvolge il Paese. Lo si legge in una nota. Il Consiglio nazionale dei professionisti, "insieme ad altre Istituzioni, farà parte della 'task force' che si occuperà di vagliare le richieste di supporto che le imprese interessate indirizzeranno direttamente all'attenzione del Desk attraverso un apposito modulo online. Potranno registrarsi tutte le imprese italiane che sono presenti in Ucraina o che hanno con essa rapporti commerciali. In relazione alla natura delle richieste si attiveranno gli enti di riferimento allo scopo di fornire ogni utile supporto", si spiega. E, sempre nell'ambito del progetto, Confindustria Ucraina ha avviato anche un'azione diretta a sostenere imprese ucraine che, bloccate nell'operatività nel territorio, sono interessate a riattivarsi e ricollocarsi, almeno temporaneamente, sul territorio italiano. "Considerata la gravità della situazione bellica, che peggiorando di giorno in giorno riguarda un ambito sempre più esteso anche di problematiche economico-finanziarie, il Consiglio nazionale ha inviato agli Ordini locali della categoria una informativa per portare tale opportunità a conoscenza degli iscritti, invitando gli Ordini a segnalare a segreteriapresidenza@commercialisti.it eventuali criticità o proposte affinché lo stesso Consiglio possa attivarsi nell'ottica di supporto o soluzione, in collaborazione con Confindustria o altre autorità preposte", si chiude la nota. (ANSA).