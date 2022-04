Tabacco: Centinaio, effetto crisi Ucraina anche sul comparto

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dal 2019 (quando fu siglata la precedente intesa fra ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris per lo sviluppo della filiera del tabacco, in Italia) ad oggi, complici la pandemia da Covid-19 ed il conflitto fra Russia ed Ucraina, "sono cambiate molte cose", innanzitutto la "voglia, da parte della filiera, di diventare sempre più sostenibile, di diventare sempre più moderna e, quindi, con meno costi di produzione e, sicuramente, con un maggior rispetto dell'ambiente e della qualità del lavoro di chi opera in questo settore". A dirlo il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio all'ANSA, a margine della firma, stamani, al suo stesso dicastero, dell'intesa con Philip Morris Italia, che investirà fino a 100 milioni di euro per supportare la coltivazione di tabacco Burley e Virginia Bright nella Penisola. "Purtroppo - ha proseguito - l'aumento delle materie prime e questa speculazione che ci sta attanagliano, e che sta devastando tutti i vari settori dell'economia Italiana è il problema", anche perché, ha chiuso, "quando si parla di agricoltura, molto spesso," essa "è la base della catena delle varie filiere. E, quindi - secondo Centinaio - quella che la sta pagando un po' di più". (ANSA).