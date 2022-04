Made in Italy: firmata intesa tra Marchi Storici e Ice

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'associazione Marchi Storici d'Italia e l'Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) hanno siglato un accordo quadro che punta alla formazione e digitalizzazione delle imprese aderenti all'associazione. L'intesa è stata firmata nel corso dell'evento "Nella storia dei marchi storici italiani il prestigio e il futuro del Paese", occasione per illustrare il programma dell'associazione nata nel 2021 che, si legge in una nota, "intende massimizzare le sinergie realizzabili tra le aziende titolari di marchio storico". A oggi sono circa 400 quelle iscritte al Registro speciale istituito nell'estate 2019, a cui durante l'incontro è stato rivolto l'invito a unirsi all'associazione. Nel corso della tavola rotonda è emersa la necessità di rafforzare le misure destinate alla tutela e alla valorizzazione, anche nel quadro del Pnrr, delle imprese titolari di marchi storici. Tra gli obiettivi principali della piattaforma dell'associazione l'individuazione e la mobilitazione di risorse per cogliere opportunità economiche sul piano nazionale e internazionale; la promozione di partnership e collaborazioni tra le aziende Marchi Storici; la tutela dell'unicità di ciascuna cultura d'impresa e, in conclusione, la valorizzazione del Made in Italy all'estero anche tramite accordi diretti con Ice, Simest, Sace, Cdp, Invitalia. (ANSA).