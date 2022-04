Lettera commercialisti a Draghi, 'inseriteci a Tavolo' Pnrr

(ANSA) - UDINE, 08 APR - "Integrare, con la rappresentanza dei commercialisti, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito a supporto dell'attuazione del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza": questa, apprende l'ANSA, è la richiesta formulata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al coordinatore del Tavolo, Tiziano Treu, in una lettera dei tre commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria professionale, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. Ieri, nel corso del congresso dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti), in corso a Udine, era arrivata l'indicazione di un dirigente del ministero dell'Economia, Giorgio Centurelli, a proposito dell'assenza dei commercialisti (come degli avvocati) alle riunioni sul Pnrr, a "chiedere" l'inserimento al Tavolo. I commissari, in virtù di quanto scritto nel Dpcm che ha istituito il Tavolo il 14 ottobre 2021, si rivolgono al governo per "sottoporre alla vostra attenzione l'ipotesi di integrare il tavolo con la rappresentanza dei commercialisti che, per le competenze loro riconosciute per legge, svolgono diverse attività professionali che riteniamo essere di rilievo e utilità per le questioni che il Tavolo è chiamato a considerare e valutare". Il Consiglio nazionale della categoria, recita, infine, la missiva "sarebbe ben lieto di poter designare un proprio referente, offrendo un supporto ai lavori, in particolare con riferimento all'ambito economico finanziario, fiscale e societario". (ANSA).