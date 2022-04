Enasarco, in campo per Pnrr forze economiche pubbliche e private

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è fondamentale per il rilancio del Paese. È necessario che tutte le forze economiche, private e pubbliche, scendano in campo". Lo ha affermato il presidente di Enasarco, l'Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, Alfonsino Mei, intervenendo alla manifestazione dei consulenti finanziari, Consulentia, a Roma, spiegando che la Cassa "ha cercato un'interlocuzione con lo Stato ed abbiamo avanzato progetti importanti in termini di partenariato pubblico-privato. È importante, però - chude - che il Governo lavori sulla defiscalizzazione, sull'asset allocation degli investimenti nell'economia reale e sulla concessione di ammortizzatori sociali per permetterci di lavorare", si legge in una nota. (ANSA).