Pmi: Pichetto, rating legalità fondamentale tutela consumatori

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Come Mise e come Governo siamo impegnati nel contrastare ogni forma di violazione delle regole del mercato, agendo sia sul fronte della regolazione che su quello della vigilanza e controllo, con l'obiettivo di tutelare al meglio cittadini, imprese e consumatori italiani. Il rating di legalità, introdotto nel 2012 per le imprese italiane, è dunque particolarmente utile e quanto mai attuale in questo contesto, che vive ancora i postumi della grave crisi pandemica degli ultimi due anni e a cui si sono aggiunte le tensioni geopolitiche internazionali scaturite dal conflitto nell'Europa orientale". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo alla cerimonia di assegnazione del premio "Legalità e Profitto Economy-Nsa award", premio nazionale riservato alle 100 pmi che abbiano ottenuto il rating di legalità e presentato nel 2020 i bilanci migliori per redditività e solidità.

"A tal riguardo, abbiamo da poco potenziato i poteri e gli strumenti del Garante per la sorveglianza dei prezzi istituto al Mise al fine di prevenire eventuali speculazioni ai danni degli utenti", ha precisato Pichetto. "Inoltre, con l'ausilio del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'italian sounding (Cnalcis), di cui abbiamo intensificato le attività di monitoraggio e contrasto dei fenomeni che minano il corretto funzionamento del mercato e determinano forme di concorrenza sleale, miriamo a indirizzare e coordinare le azioni delle Amministrazioni pubbliche, forze dell'ordine, associazioni e istituzioni in esso rappresentate nella tutela del Made in Italy". (ANSA).