Pmi: commercialisti, guida su novità norme su beni d'impresa

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento "Revoca delle rivalutazioni dei beni d'impresa effettuate nell'esercizio 2020: aspetti operativi", con il quale intende fornire alcuni elementi di riflessione in merito alla contabilizzazione delle operazioni di "annullamento" fiscale e, eventualmente, civilistico delle rivalutazioni. Molte imprese, spiegano i professionisti, "che hanno effettuato le rivalutazioni dei beni d'impresa con i bilanci 2020, anche nell'ottica di poter fruire degli importanti benefici fiscali previsti, si sono trovate nella situazione di veder significativamente ridotte le agevolazioni in precedenza concesse, valutando la possibilità e le modalità tramite cui ripristinare la situazione preesistente" e "la molteplicità delle opzioni adottabili per le imprese che hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2020 richiede anche un'analisi degli effetti a livello contabile e di bilancio". Perciò il Consiglio nazionale dei commercialisti ha cercato di sistematizzare, in un testo, le diverse fattispecie configurabili, e così "supportare gli iscritti all'albo e gli operatori nell'attività di gestione amministrativa e contabile delle operazioni, fornendo un ausilio tecnico ed applicativo sul tema". (ANSA).