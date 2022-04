Lavoro: consulenti, in Gol agisca sistema pubblico-privato

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, la buona riuscita di Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), programma "inclusivo" nei confronti delle persone più fragili, passa anche dalla disponibilità dell'intera categoria professionale a partecipare all'implementazione e alla gestione dell'iniziativa, nell'ambito di un sistema pubblico-privato, dunque si suggerisce di "valutare i potenziali soggetti privati che, in virtù delle specifiche funzioni, siano i più idonei a cooperare strutturalmente con i Centri per l'impiego". Ad esprimersi così la presidente dell'Ordine professionale Marina Calderone, in apertura di un convegno dedicato a Gol, programma che, ha ricordato, ha numeri "importanti", ossia, in base agli obiettivi fissati, almeno 3 milioni di beneficiari entro il 2025, di cui almeno il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under30, lavoratori over55, insieme a "una quota rilevante (almeno 800.000 lavoratori del target complessivo), che deve essere coinvolta in attività di formazione, di cui almeno 300.000 in corsi finalizzati al rafforzamento delle competenze digitali". (ANSA).