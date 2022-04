Imprese: mercato Intelligenza artificiale a 1,1 miliardi

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Il mercato dell'Intelligenza Artificiale anche in Italia è in forte crescita: dagli 860 milioni di euro del 2021 si arriverà a 1,1 miliardi nel 2022 fino a raggiungere quota 1,4 miliardi nel 2023. Sono le nuove stime di Assintel Report, l'osservatorio permanente sul mercato digitale realizzato dall'associazione nazionale delle imprese ICT di Confcommercio e curato da IDC.

"Il mercato è promettente e l'Italia vanta molte piccole aziende ICT che sviluppano soluzioni e applicazioni innovative, ma che non godono della visibilità che hanno invece le big tech multinazionali", spiega Assintel che "con la finalità di valorizzarle" ha favorito l'aggregazione, portandole al Padiglione Italia del primo WAICF - World AI Cannes Festival, in programma dal 14 al 16 aprile prossimi. Secondo l'associazione, circa il 5% delle aziende in Italia, soprattutto di grandi dimensioni, ha pianificato un investimento nelle piattaforme di Big Data Analysis nei prossimi 12 mesi: il segmento ha toccato un valore complessivo di circa 2,5 miliardi nel 2021 e potrebbe superare i 3 miliardi nel 2023. (ANSA).