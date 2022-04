Clessidra lancia piattaforma per anticipazione crediti a Pmi

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Clessidra Factoring, l'operatore finanziario focalizzato sul supporto delle Pmi anche in fase di risanamento con soluzioni finanziarie per la gestione e garanzia dei crediti commerciali, ha lanciato Factoring On Demand, una nuova piattaforma che ha come obbiettivo quello di fornire alle aziende la possibilità di accedere ai servizi di anticipazione dei crediti via web "attraverso un'esperienza full-digital".

Lo rende noto un comunicato di Clessidra.

"Factoring On Demand è il primo tassello nel nostro percorso evolutivo nel mondo del FinTech - commenta Gabriele Piccini, amministratore delegato di Clessidra Factoring - grazie al quale la società integra l'offerta commerciale nei confronti delle Pmi e in particolare nei confronti di quelle che hanno limitato accesso al credito bancario". (ANSA).