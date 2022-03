Pa: commercialisti, documento su revisione degli Enti locali

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti rende disponibile, anche quest'anno, il format della "Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione", ricordando, recita una nota dei professionisti, che "la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio nazionale" della categoria. Lo schema di relazione "tiene conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento e include un 'focus' sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente all'utilizzo delle risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19"; il documento, si evidenzia, "è composto da un testo Word con traccia della relazione dell'organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili, e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta l'unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list", si chiude la nota. (ANSA).