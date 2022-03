Professioni: Enasarco, patrimonio nel 2021 supera 8 miliardi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il Consiglio d'amministrazione dell'Enasarco (Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari), nella seduta di oggi, ha approvato all'unanimità il Bilancio consuntivo 2021: 'anno si è chiuso per la Fondazione con un avanzo economico di 187 milioni e un patrimonio complessivo di oltre 8 miliardi (+ 2,7% rispetto all'anno precedente). Lo si legge in una nota. Per il presidente Alfonsino Mei, "nonostante tutte le vicissitudini sociali e lavorative che negli ultimi anni stanno accompagnando le vite e il volume professionale dei nostri iscritti, la Cassa di previdenza degli agenti, dei rappresentati di commercio e dei consulenti finanziari gode ancora di buona salute". (ANSA).