Icam: fatturato sale a 189 milioni (+7%),spinta su sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Icam, storica azienda lombarda nella produzione di cioccolato, celebra il suo 75esimo anniversario con risultati positivi e una forte spinta sulla sostenibilità. Il 2021 si è infatti chiuso con un netto miglioramento del fatturato, che ha raggiunto i 189 milioni di euro, incrementato di 12 milioni (+7%) rispetto all'anno precedente e addirittura del 40% rispetto solo a sei anni fa. Un risultato particolarmente soddisfacente che ha permesso di raggiungere il 60% del mercato estero - particolarmente affezionato al cacao bio e fair trade che Icam lavora in quantità - e il 40% del mercato italiano.

L'anno dei lockdown e dello stravolgimento che la crisi pandemica ha portato sui mercati, ha però rappresentato per Icam anche un'importante occasione per guardare al proprio modus operandi e ridefinire una nuova identità aziendale legata alla sostenibilità. Un progetto che ha profonde radici nella storia aziendale, ma con sguardo proiettato al futuro, che prende il nome di 'Chocolate by Nature' e che parla del rispetto che da 75 anni l'azienda, attraverso la famiglia Agostoni che da tre generazioni se ne prende cura, rivolge nei confronti della materia prima, il cacao.

Un approccio che l'azienda, precisa, persegue da sempre, ma che ha deciso di ribadire attraverso l'impegno concreto a valorizzare il cacao "come elemento principe del più ampio rispetto che l'azienda rivolge all'intera filiera, a prendersi cura delle persone che lo lavorano, nei paesi d'origine come nello stabilimento di Orsenigo (Como), a coltivare cacao e produrre cioccolato mantenendo inalterati i delicati equilibri che regolano il nostro pianeta e ricercando sempre le tecnologie più innovative grazie alle quali è possibile occuparsi in maniera efficiente degli altri tre elementi". (ANSA).