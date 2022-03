Ucraina: Pichetto, ci si prepara ad una economia di guerra

(ANSA) - PISA, 18 MAR - "Come detto dal presidente Mario Draghi, giorni or sono, la situazione che si sta verificando è quella che ci deve portare, forse, a prepararci ad un'economia di guerra", che "significa che siamo in guerra economica, e questa guerra economica è legata all'energia. Gran parte dell'energia nazionale proviene dal gas russo, ma c'è un lungo elenco di materie prime che provengono dai paesi dell'Est, dalla Russia e dall'Ucraina, in particolare, che riguardano, ad esempio, il settore meccanico, con l'acciaio, e l'agricoltura, con il grano". Lo afferma il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto, nella video-intervista concessa all'Anc, Associazione nazionale commercialisti, trasmessa in occasione dell'avvio del convegno del sindacato professionale, oggi, a Pisa, evidenziando la "situazione di estrema difficoltà" che, "ha conseguenze sui prezzi finali, sui carburanti" ed impatta "sulle famiglie, in termini di inflazione", conclude.

