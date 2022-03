Terzo settore: commercialisti, documento su stesura bilanci

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il bilancio degli Enti del Terzo settore. Analisi del decreto del ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 e dell'Oic 35 Principio Contabile Ets": è il titolo del volume del professor Matteo Pozzoli, pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione (www.fondazionenazionalecommercialisti.it). Lo si legge in una nota dei professionisti. Il volume, si sottolinea, "vuole approcciare la materia da un punto di vista non meramente tecnico-contabile, cercando di analizzare le connessioni che l'informativa di bilancio, riprodotta sinteticamente nei prospetti quantitativi e qualitativi di fine periodo, ha con gli adempimenti civilistici e di diversa natura connessi. In questo modo, mira ad evidenziare come la stesura del bilancio costituisca solo l'ultima fase di un percorso di buona gestione dell'Ente, che di fatto - grazie anche a un monitoraggio periodico dei risultati - supporta una amministrazione delle risorse consapevole e razionale", si chiude la nota. (ANSA).