Covid: commercialisti, varo dei Bilanci slitti di 180 giorni

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 va prorogato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio: a chiederlo il Consiglio nazionale dei commercialisti, in una missiva inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria professionale Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. Lo slittamento, per il quale i commercialisti hanno predisposto ed inviato a ministero e Parlamento un emendamento "da inserire nel primo "veicolo" legislativo utile", si rende necessario "in considerazione del fatto che con il perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per le società di capitali nel determinare i valori di bilancio si perpetuano anche per questo esercizio. A ciò si debbono aggiungere talune norme, non marginali, che a tutt'oggi non hanno una chiara applicazione e, ancorché di natura fiscale, incidono sulla apposizione dei valori in bilancio", recita una nota. I rappresentanti della categoria concludono affermando che "la proroga è applicabile in ogni caso, ancorché non sussistano le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" previste dalla disciplina ordinaria. La proroga consente, quindi, alle società di determinare i dati di bilancio in modo da fornire un'informativa più attendibile", si legge, infine. (ANSA).